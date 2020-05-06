Cizre'de çocuklar, evlerinde çektikleri kliple Trafik Haftasını kutladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan ilkokul öğrencileri, çektikleri kliple Trafik Haftasını kutladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan ilkokul öğrencileri, çektikleri kliple Trafik Haftasını kutladı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle çocukların yer aldığı klip çekildi. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Cizre Emniyet Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte oynadı. Çocuklar oynadıkları klipte, 'Evdeyiz ama trafik kuralları aklımızda' mesajı vererek, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasını kutladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA