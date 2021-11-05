Cizre'de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Cizre'de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen Sütçülükte Nasırlı Eller Projesi kapsamında çiftçilere 50 adet çadır, 100 adet süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji...

CİZRE, ŞIRNAK (İHA) - ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen Sütçülükte Nasırlı Eller Projesi kapsamında çiftçilere 50 adet çadır, 100 adet süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji panelleri dağıtıldı.

Programa, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, köy muhtarları, STK temsilcileri katıldı. Programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen kriterleri yerine getiren çiftçilere 50 adet çadır, 100 adet süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji panelleri dağıtıldı.

Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Tunç, çiftçilerin süt sağım makineleri ile daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hayvanlarının sağımını gerçekleştirebileceğini söyledi. Kaymakam Tunç, ellerindeki fırsat ve imkanları vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirterek, sürekli çiftçilerin yanında olacaklarını ve yeni projeler üreteceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tunç ve beraberindekiler, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. - ŞIRNAK

Cizre'de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı

Cizre'de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı

Cizre'de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar "Kış saati geri gelsin" çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

 Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar

Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar

 Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor

Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title