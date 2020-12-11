Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı

11.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:14

Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı Türkiye Genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı

ŞIRNAK - Türkiye Genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'den itibaren başlarken kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cizre'de Cadde ve sokaklarda bomboş kaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma uygulaması ikinci haftasında da Cizreliler yasağa uyarak cadde ve sokakları boş bıraktı.

Saat 21: 00 itibari ile 56 saatlik kısıtlama başlarken Polis ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren seyir halinde bulunan araçları kontrol ederken Cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri devriye gezmeye başlarken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 56 saat sürecek olan ve 14 Aralık 2020 Pazartesi sabah saat 05: 00 saati itibari ile sona erecek olan kısıtlama kararında belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Öte yandan polis ekipleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren halen araçları ile seyir halinde bulunan vatandaşları uyarırken işyerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.

Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı
Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı
Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı
Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL

İlgili Haberler

56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar boş kaldı
56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar boş kaldı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Samatta Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cizre'de caddeleri boş bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:20:02. #1.15#
title