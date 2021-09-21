Cizre'de belediye yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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Cizre'de belediye yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de belediye yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Konak Mahallesinde yağmur hattı döşenmesinin yanı sıra sıcak asfalt çalışmaları da başlatıldı.

Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla yol, vatandaşların kullanımına açılacak.

İlçede yapılan devlet ve özel sektör yatırımlarını yakından takip eden Kaymakam Mehmet Tunç, mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasıyla ilgili tüm birimlerle koordineli şekilde çalışıldığını aktardı.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cizre'de belediye yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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