Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı

12.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:17
Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı

Şırnak merkezden Cizre ilçesine bebek hastayı taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Şırnak merkezden Cizre ilçesine bebek hastayı taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ambulansta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Cizre-Şırnak karayolu Bozalan TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak'tan Cizre'ye bebek hasta taşıyan 73 EC 602 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cizre girişinde yan yattı. Devrilen ambulansta bulunan bebek hasta, yakını, sağlık çalışanları ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından hasta bebek ve yakını olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Cizre Devlet Hastanesine nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı
Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı
Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı
Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre'de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:25:45. #1.15#
title