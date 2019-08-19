Cizre'de asayiş uygulaması

19.08.2019 11:56

Şırnak'ın Cizre ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yafes, Park, BOTAŞ, Nusaybin ve Üzüm caddelerinde 205 polis ile dedektör köpeklerin katılımıyla denetim yaptı.

Durdurdukları araçlarda özellikle gençlere terörün ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren polis, şüpheli durumları 155 Polis İmdat ihbar hattına iletmelerini istedi.

Vatandaşlar ise yapılan denetimden dolayı polise teşekkür etti.

Kaynak: AA