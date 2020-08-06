Cizre'de anız yangını Cizre ilçesinde anız yangını park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Cizre ilçesinde anız yangını park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cizre-Nusaybin kara yolunun 25. kilometresindeki Korucu Köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden sürücüler, kara yolu üzerinde park halindeki tır ve kamyonlara ulaşmadan müdahale sonucu söndürmeyi başardı.

Kaynak: AA