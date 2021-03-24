Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

24.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:35

Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüz yazdan kalma güneşli bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüz yazdan kalma güneşli bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cizre'de akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Cizre'de akşam saatlerinde yağmurla birlikte dolu bastırdı. Gündüz yazdan kalma güneşli bir günün tadını çıkaran Cizreliler akşam saatlerinde Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sığınacak bir yer bulamayan bazı vatandaşlar ise şiddetli yağan doluya maruz kaldı. Sokaklardan taşan sular caddelere dökülürken dolu yağışı nedeni ile sürücüler araçları ile ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL

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