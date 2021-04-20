Cizre'de ailelere gıda yardımı yapıldı

Cizre ilçesinde yükümlülerin ailelerine ramazan ayı dolaysıyla gıda yardımı yapıldı.

Cizre ilçesinde yükümlülerin ailelerine ramazan ayı dolaysıyla gıda yardımı yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert'in koordinatörlüğünde Cizre Türk Kızılay Şubesi ile yapılan iş birliği sonucu denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi 50 yükümlü ailesine gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.

Gıda kolileri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri tarafından yükümlülere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel