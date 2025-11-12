Haberler

Cizre'de Adliye Önünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde adliye önünde meydana gelen silahlı saldırıda, Mehmet Güzel ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren R.B. gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

R.B, Cizre Adliyesi önünde henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Güzel'e tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan ve ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Güzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
