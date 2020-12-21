Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.V.B, Y.K, M.E.İ, B.Z, S.C. ve M.Ç. tutuklandı, F.D, C.A, K.O. ve F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel