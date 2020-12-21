Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

21.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:40
Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.V.B, Y.K, M.E.İ, B.Z, S.C. ve M.Ç. tutuklandı, F.D, C.A, K.O. ve F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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