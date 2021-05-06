Cizre'de 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği
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Cizre'de 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği

Cizre'de 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında hijyen ve temizliğe dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında hijyen ve temizliğe dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hijyen ve temizliğin önemi konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Enfeksiyon kontrol hemşiresi Melezhan Munis, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle el hijyeni konusundaki farkındalığın arttığını söyledi.

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntemin el temizliği olduğunu belirten Munis, "Ellerde 150 çeşit bakteri bulunmaktadır. Hayatımızın her anında kullandığımız ellerimizin bakterilerin en fazla barındığı yer olduğunu biliyoruz. Saatte yaklaşık 25 kez elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürdüğümüzden hastalıkların geçişinde eller çok önemli bir yer tutmakta. Sadece el yıkama ile ishal olgularının sayısı yüzde 50, solunum yolu enfeksiyonu sayısı yüzde 25 oranında azalmaktadır." dedi.

El hijyeninin enfeksiyonları önlemede en etkili ve en ucuz yöntem olduğuna dikkati çeken Munis, dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların en az yüzde 30 veya 50'sinin sadece el hijyenine uyum ile önlenebildiğini aktardı.

Etkinlik sonunda sağlık çalışanlarına ve hastaneye gelen vatandaşlara el dezenfektanı ve sabun dağıtıldı

Etkinliğe, Başhekim Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, Başhekim Yardımcısı Serdar Munis, İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Müdür yardımcıları Kadir Demir, Sabgatullah Anmal, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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