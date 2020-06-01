Cizre'de 5 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Cizre'de 5 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Cizre'de 5 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Cizre'de 5 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
01.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:39

Cizre'de 5 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptığı çalışmada 2 cami ile 3 iş yerinden televizyon, ses sistemi ve elektronik eşya çalınması olayının failinin M.Ç olduğunu tespit etti.

Bir adrese düzenlenen operasyonda M.Ç yakalanırken, yapılan aramada çaldığı bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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