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Son dakika: 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

Son dakika haber... Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında 40 yıldır devam eden kan davası barışla sonuçlandı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında 40 yıldır devam eden kan davası barışla sonuçlandı.

Cizre ilçesinde yaklaşık 40 yıl önce Dervişoğlu ve Durak aileleri arasında başlayan kan davası, barış ile sonuçlandı. Yıllardır süregelen kan davasının sonuçlanması için girişimlerde bulunan bölgenin kalabalık aşiretlerinden Tayyan Aşireti Lideri Abdullah Aşam ve Cemil Uçar'ın öncülüğünde Hz. Ömer Camisi'nde barış merasimi düzenlendi. Merasim esnasında Kur'an-ı Kerim ve dualar okunurken Dervişoğlu ve Durak ailelerinin bireyleri el sıkarak kan davasını sonlandırdı.

Barış merasiminde konuşan Tayyan Aşireti liderlerinden Abdullah Aşam, kan davalarının cehaleti temsil ettiğini, bu yüzden birçok insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgede herkesin huzur ve barış içinde yaşaması için bu tür girişimlerde bulunduğunu söyleyen Aşam, tatsızlıklara mahal vermemek gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 40 yıldır süren kan davası sonucunda her iki tarafın da huzursuz olduğunu belirten Aşam, ailelere bu süreçten sonra barış içinde yaşamaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Aileler, aracılara teşekkürlerini ileterek barış içinde kalacaklarını belirtti.

(Ayaz Aliağaoğlu/ İHA)

Son dakika: 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

Son dakika: 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

Son dakika: 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

Son dakika: 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

Son dakika: 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şırnak, Yerel, Güncel, Haberler

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