Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı - Haberler
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Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında 40 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine katıldı.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında 40 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine katıldı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirdiği "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" projesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 okuldan belirlenen 40 öğrenci gezi amaçlı Çanakkale ve İstanbul'a gönderildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince tahsis edilen araçlarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına ulaştırılan öğrenciler Çanakkale ve İstanbul'a uğurlandı.

Geziye katılan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

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AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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