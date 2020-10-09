Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

09.10.2020 02:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 02:42

Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Şırnak'ın Cizre İlçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi Yafes Caddesi Çamlıca Lokantası mevkiinde meydana kazada İbrahim Giresun Yönetimindeki 73 AAE 167 Plakalı Moto Kurye ile karşı yönden gelen Mevlit Alayanak yönetimindeki 73 AAG 890 Plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler yola savrulurken motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaşanan kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada Yaralanan İbrahim Giresun,Hasan Dadak ve Mevlit Alayanak olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL

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