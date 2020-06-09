Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
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Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:10

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Konak Mahallesi'nde 6 Haziran'da çocuklar arasında çıkan, iki aile fertlerinin de karışmasıyla taş, sopa ve silahların kullanıldığı, Nurettin ve Hacı Gezme'nin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavganın ardından gözaltına alınan 22 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan A.Ö. (33), C.Ö. (36), M.N.Ö. (20), Ş.Ö. (27) ve N.Ö. (15) tutuklandı, 1 kişiye ise adli kontrol kararı uygulandı.

Cizre'nin Konak Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgada iki aile fertlerinin de karışmasıyla taş, sopa ve silahlar kullanılmış, yaralanan 2'si ağır 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yaralılardan Hacı ve Nurettin Gezme müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kavgaya karıştıkları iddiasıyla iki aileden 22 kişi 4 pompalı tüfekle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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