Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 5 tutuklama
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Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 5 tutuklama

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 22 kişiden 5'i, tutuklandı.

Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 5 tutuklama
09.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:50

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 22 kişiden 5'i, tutuklandı.

Cizre'de pazar günü Gezme ve Özdek ailelerinin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Nurettin Gezme ile Hacı Gezme yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerden 12'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10 kişi ise yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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