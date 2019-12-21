Cizre'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Cizre'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

21.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:54
Cizre'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

'ın ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cizre İlçe Komutanlığı JASAT ve KOM timlerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar neticesinde bir araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Söz konusu aracı takibe alan jandarma ekipleri, hareket halindeki araçtan dışarıya poşet atıldığını fark etti. Araçtan atılan poşeti bulan jandarma ekiplerince yapılan incelemede daralı ağırlığı 1 kilogram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Olayın ardından durdurulan araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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