Cizre'de 1.5 ton kaçak çay ele geçirildi

12.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:01

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Cizre'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Sur Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkeye kaçak yollardan getirilen ve satılmaya hazır halde bulunan her biri 400 gramlık paketten oluşan toplam 1 ton 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA