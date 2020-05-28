Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti
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Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti

- Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarında oluşan yaraları...

28.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:24

- Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarında oluşan yaraları önleyen maske tutucu aparatı üretti.

Dünyanın ilk sibernetik bilgini ve 60 makine mucidi İsmail Ebul-İz'in memleketi Cizre'de faaliyet gösteren ve daha önce de 3D yazıcı ile sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üreten Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarındaki yaraları önleyen maske tutucu aparat üretti. Maske tutucu aparat sayesinde sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarında oluşan yaralarında önüne geçilecek.

Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Işıkoğlu, korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerinde ve kulak arkalarında oluşan yaralardan etkilenerek, sağlıkçılar için maske tutucu aparatı üretmeye başladıklarını söyledi. Işıkoğlu, "Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu salgın süreci boyunca hayatı pahasına çalışan sağlıkçılarımıza destek olmak için yüz koruyucu siperliklerden ürettik. Sağlıkçılarımızın uzun süre kullandıkları bez maskeden kaynaklı yanaklardaki kızarıklık ve kulak arkasında oluşan yaralar oluştuğunu görünce bez maske tutucu aparatını tasarlayıp, üretmeye başladık. Bilim merkezimizde ürettiğimiz bu maske tutucu aparatı sayesinde sağlıkçılarımızın yanaklarında kızarıklık ve kulak arkalarında hiç yara olmadan maskelerini rahatça kullanabileceklerdir" dedi.

Maske tutucu ile yaralar sona erecek

Ürettikleri maske tutucuların kişinin yüz ve ense kalınlığına göre ayarlanabilecek şekilde tasarlandığını aktaran Işıkoğlu, "Tabi bu tasarımın en önemli özelliklerinden biri de başörtüsü takan sağlıkçılarımızın maske kullanırken yaşadığı sıkıntılardı. Biz bunu da göz önüne alarak başörtüsü takan sağlık çalışanlarımızın başörtüsünün üstünde rahatlıkla kullanabilecekleri bir aparat tasarladık. Maske tutucu hiç bir şekilde kulak arkasını ve yanakları sıkmadan sağlıkçılarımıza zarar vermeden kullanılabilecek. Bizlerde elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan sağlık çalışanlarımıza bu şekilde destek olmak istedik. Bilim ve Sanat Merkezimizdeki üç boyutlu yazıcımız ile günlük 100 adede kadar maske tutacağı üretebiliyoruz. Ama yazıcı sayımız fazla olursa bütün bölgemizdeki, ilimizdeki sağlık çalışanlarımız için daha fazla maske tutacağı ve yüz koruyucu siperlik üretebiliriz. Bizim hedefimiz yaşadığımız yerde her bir sağlıkçıya bir veya birkaç tane maske tutacağı verebilmektir. Şimdiye kadar 200'e yakın maske tutucuyu sağlık çalışanlarımıza verdik. Yüz koruyucu siperliklerimizden de sağlık çalışanlarımıza bin 500'e yakın hediye ettik. Bu siperlikleri başta sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz ve en sonunda da tekrardan hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarımıza da yüz siperlikleri hediye ederek vatandaşlarımıza daha sağlıklı hizmet verebilmelerini amaçladık" diye konuştu.

Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen ve kullanmaya hazır hale getirilen yüz koruyucu siperlik ve maske tutucu aparatlar, Işıkoğlu tarafından tutanak karşılığı Cizre Devlet Hastanesi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Yüz koruyucu siperlik ve maske tutucuları teslim alan sağlık çalışanları da Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü ile çalışanlarına teşekkür etti.

Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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