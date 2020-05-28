Cizre BİLSEM'den sağlıkçılara destek
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Cizre BİLSEM'den sağlıkçılara destek

Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar için maske tutucu aparatı üretti.

Cizre BİLSEM'den sağlıkçılara destek
28.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:01

Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar için maske tutucu aparatı üretti.

Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Işıkoğlu, daha önce de 3D yazıcı ile sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üreten Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarındaki yaraları önleyen maske tutucu aparatı ürettiklerini söyledi.

Işıkoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıkçılarımızın uzun süre kullandıkları bez maskeden kaynaklı yanaklardaki kızarıklık ve kulak arkasında oluşan yaralar oluştuğunu görünce bez maske tutucu aparatını tasarlayıp, üretmeye başladık. Sağlıkçılar için ürettiğimiz maske tutucular kişinin yüz ve ense kalınlığına göre ayarlanabilecek şekilde tasarlanarak üretildi. Tabi bu tasarımın en önemli özelliklerinden biri de başörtüsü takan sağlıkçılarımızın maske kullanırken yaşadığı sıkıntılardı.Maske tutucu hiç bir şekilde kulak arkasını ve yanakları sıkmadan sağlıkçılarımıza zarar vermeden kullanılabilecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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