Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, play-off hedefiyle ikinci yarıya hazırlanıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne geçen yıl yükselen ve 14 takımlı ligde ilk devreyi 10. sırada tamamlayan Allpower Akü Cizre Belediyespor, ikinci devre hazırlıklarını İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Tesislerinde sürdürüyor. İlk yarıda 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 14 puan alan takım, ikinci devrede iyi bir performans sergileyerek play-offa kalmayı hedefliyor.

"Oyuncular daha çok kenetlendi ve istekliler"

Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, AA muhabirine, grupta ilk devreyi 5 galibiyetle 10. sırada tamamladıklarını, istedikleri sırada yer almadıklarını söyledi.

İkinci yarı için takımın hazırlıklarını iddialı bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Çağlı, takımlarının daha da iyi olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe HDI Sigorta'yla oynayacağımız maç salgın nedeniyle ertelendi. Halkbank maçına hazırlanıyoruz. Herkesin morali yerinde. Galatasaray maçından sonra oyuncular daha çok kenetlendi ve istekliler. İnşallah Halkbank takımını kendi saha ve seyircimizin önünde mağlup edeceğiz."

Takımlarının Şırnak'ın gururu olduğunu aktaran Çağlı, voleybolda en yüksek segmentli ligde mücadele verdiklerini ifade etti. Çağlı, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları Şırnak'ta ağırlamanın şehir için büyük değer olduğunu anlattı.

Hedeflerinin play-offa kalarak ilk 8 takım arasında yer almak olduğuna işaret eden Çağlı, "Avrupa takımlarını Şırnak'a getirmek istiyoruz. Bunu da inşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Kaybettiğimiz maçlarda da iyi mücadele ettik"

Takımın antrenörü Nuri Şahin de ligin dünyanın en zorlu 5 ligi arasında yer aldığını, ilk devrede iyi mücadele verdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz maçlarda da iyi mücadele ettik. Bu da gelecek için iyi. İlk yarıda tabii ki daha üst sıralarda olmak isterdik ama buna da şükür. İlk yarıda kıl payı kaybettiğimiz bazı maçları ikinci yarı umarım telafi ederiz. Çok daha iyi yerlerde olacağız. Oyuncularımız, ekibimiz, yönetimimiz ve herkes var gücüyle çalışıyor. Hedefimiz ilk 8 içinde yer almak. Umarım, takımı hak ettiği yerlere taşırız."

Takım kaptanı Özkan Hayırlı da ilk yarıda şansız sakatlıklar sonucunda mağlubiyetler aldıklarını aktararak, "Takım kurulurken ilk hedef ligde kalmaktı ama şimdi kesinlikle play-offta oynamak istiyoruz. İkinci yarı sakatsız bir takım olarak sahada bulunabilirsek bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

AA / Ekrem Payan - Spor Haberleri

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