Cizre Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
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Cizre Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Cizre Belediyesinin yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

19.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:47
Cizre Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Belediyesinin yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

ekipleri, kış aylarında yağışlar sonrası oluşabilecek su birikmesi ve taşkınlarına karşı da su kanallarıyla giderlere yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konak mahallesinde 250 metre uzunluğunda yeni yol açma çalışması başlattı.

Açılacak yol sayesinde mahalle sakinlerinin ulaşımdaki sıkıntısı giderilmiş olacak.

Kaynak: AA
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