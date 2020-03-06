Cizre Belediyesinden vatandaşlara kaldırım işgali uyarısı

06.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:34

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince esnaf ziyaretleri ile kaldırım işgali uyarısı yapılıyor.

Esnafı ziyaret eden zabıta ekipleri dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması ve kaldırımı işgal eden tabelaların kaldırılması uyarısı yapıyor.

Belediye Zabıta Müdürü Cihan Sezai, yaptığı açıklamada, kaldırım işgaline karşı gelen şikayetler doğrultusunda sıkı bir denetim uygulayacaklarını belirtti.

Esnaftan duyarlılık beklediklerini ifade eden Sezai, "Kaldırımların kullanımı yayalar içindir. Bu nedenle işgale izin vermeyeceğiz. İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları hem sıkıntıya sokuyor hem de hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık. Esnafımızdan bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Sezai, kuralları ihlal eden esnaf hakkında yasal işlem başlatacaklarını aktardı.

Kaynak: AA