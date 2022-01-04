Cizre Belediyesinden, sokak hayvanları için geçici bakımevi

Cizre Belediyesi, sokak hayvanları için geçici bakımevi yaptı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dirsekli köyü mevkisinde 3 dönüm alan üzerinde sokak hayvanları için geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini kurdu.

Kaymakam Tunç, yapımı tamamlanan geçici sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu.

Merkezde ekipler tarafından getirilen sokak köpeklerinin kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarının yürütüleceğini, sahipleri tarafından terk edilen ve sokakta yaşaması mümkün olmayan sakat ve yaşlı köpeklerin rehabilitasyonları ve bakımlarının sağlanacağını kaydeden Tunç, "Ayrıca belediye ekipleri 7 gün 24 saat esasıyla denetim yapacak, sahipsiz hayvanlar bakımevlerine götürülecek." dedi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet