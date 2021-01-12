Cizre Belediyesinden fidan dikme etkinliği
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Cizre Belediyesinden fidan dikme etkinliği

12.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:57
Cizre Belediyesinden fidan dikme etkinliği

Şırnak'ın Cizre Belediyesi daha yeşil bir ilçe amacıyla fidan dikme çalışması başlattı.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi daha yeşil bir ilçe amacıyla fidan dikme çalışması başlattı.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları adına faaliyetlerini sürdüren Cizre Belediyesi, ilçe genelindeki bakımsız alanları düzenleyerek, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarına, park alanlarına, refüjler ile ilçenin giriş ve çıkışlarına fidan dikme çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye ekiplerince dikilen birçok türdeki fidanlar ilçenin cadde ve sokaklarını süsleyecek.

Dikilen her fidan geleceğe en güzel mirastır diyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, hedeflerinin ilçenin her yanını yeşillendirmek olduğunu belirtti.

Sinanoğlu, aşırı betonlaşmadan kaynaklanan ve adeta nefessiz kalan Cizre'de belli bir program dahilinde fidan dikim çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Fidanlarımız aşılı, boylu ve tüplü. Mühendislerimizin gözetiminde devam eden bu çalışmalar sadece bu sezonla sınırlı kalmayacak. Tüm yıl boyunca aralıksız bir şekilde ilçemiz iklimine uygun fidan dikim faaliyeti devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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