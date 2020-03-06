Cizre Belediyesinden esnafa kaldırım işgali uyarısı

06.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:24

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafı ziyaret ederek, dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması ve kaldırımı işgal eden tabelaların kaldırılması için iş yeri sahiplerine uyarıda bulundu.



Zabıta ekipleri kaldırım işgalinde ısrar eden esnafın yaya trafiğini engelleyerek vatandaşların alışveriş yapma olanağını ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, eşyaların içeriye alınmasını istedi. Belediye Zabıta Müdürü Cihan Sezai, kaldırım işgaline karşı alınan şikayetler doğrultusunda sıkı bir denetim uygulayacaklarını, bu konuda esnafların duyarlı davranması gerektiğini kaydetti. Kaldırımların yayalar için kullanılması gerektiğini ve işgale izin vermeyeceklerini belirten Sezai, "İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları her açıdan hem sıkıntıya sokuyor hem de hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık, esnaflarımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.



Eşyaların iş yerleri dışına konulmaması gerektiğine dikkat çeken Cihan Sezai, kuralları ihlal eden esnaf hakkında yasal işlem başlatacaklarını sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA