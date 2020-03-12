Cizre Belediyesinden dezenfekte çalışması Cizre Belediyesince ilçede koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yürütülüyor.

Cizre Belediyesince ilçede koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda, camilerde, resmi kurumlarda, toplu taşıma araçlarında, parklarda bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yoğun ve ortak olarak kullandığı alanlarda da çalışma yapıyor.

Kaynak: AA