Cizre Belediyesinden buzlanmaya karşı çalışma
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Cizre Belediyesinden buzlanmaya karşı çalışma

Cizre Belediyesi ilçede etkili olan kar nedeniyle buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.

13.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:18
Cizre Belediyesinden buzlanmaya karşı çalışma

ilçede etkili olan kar nedeniyle buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.

ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapılıyor.

Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, kar yağışının hemen ardından etkili olan soğuk havanın buzlanmaya sebep olduğunu belirterek, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için tuzlama çalışmalarını belirli aralıklarla sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: AA
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