Cizre Belediyesince, Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılıyor
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Cizre Belediyesince, Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılıyor

Cizre Belediyesince, Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılıyor
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Cizre Belediyesince, Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılıyor.

Cizre Belediyesince, Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılıyor.

Cizre Belediyesince yapılan açıklamaya göre, evsel atıkların ekonomik olarak çevreye zarar vermemesi amacıyla başlatılan Katı Atık Aktarma İstasyonun kurulum çalışmasında sona gelindi.

Temizlik İşleri Müdürü Semih Çiçek, Katı Atık Aktarma İstasyonu ile yakıt, personel ve araç konusunda tasarruf sağlanacağını belirtti.

Çiçek, "Aktarma istasyonu, katı atık yönetim sisteminin en önemli kısımlarından birini oluşturacak. İlçeden düşük kapasiteli araçlarla toplanan çöpler, ilk önce bu istasyonlara getirilecek ve ardından özel dizayn edilmiş tırla belediyemiz tarafından Katı Atık Depolama Tesisine taşınacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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