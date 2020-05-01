Cizre Belediyesince başıboş inekler toplandı, sahipleri hakkında işlem yapıldı
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Cizre Belediyesince başıboş inekler toplandı, sahipleri hakkında işlem yapıldı

Cizre Belediyesince başıboş inekler toplandı, sahipleri hakkında işlem yapıldı
01.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:16

Cizre Belediyesi vatandaşların şikayet ettiği, ilçede trafiği tehlikeye sokan başı boş inekleri toplamaya başladı.

Cizre Belediyesi vatandaşların şikayet ettiği, ilçede trafiği tehlikeye sokan başı boş inekleri toplamaya başladı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki başıboş inekler toplanarak hayvan pazarına götürüldü.

Belediye ekiplerince bilgi verilen sahiplerine Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, ilçe merkezinde hayvan besleyen 400 aileden duyarlılık beklediklerini belirterek, benzer görüntülerin devam etmesi halinde inek sahiplerine cezaların tamamının uygulanacağını söyledi.

Ahırların kapatılması için inek sahiplerine süre verileceğini, yeni hayvancılık işletmesine de müsaade edilmeyeceğini dile getiren Sezai, "İnek sahiplerine ihtarname göndererek, para cezası başta olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet, küpesiz kaçak hayvan beslemekten kaynaklı tüm idari ve adli işlemler uygulanacaktır." dedi.

Sezai, inek sahibi ailelere gereken tedbirleri almaları konusunda bu son uyarıları olduğunu dile getirerek, Cizre Belediyesinin ayrıca ahırlarını şehir dışına çıkaran inek sahiplerine inşaat malzemesi desteği de vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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