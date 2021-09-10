Cizre Belediyesi voleybol takımı için bağış kampanyası başlatıldı

Cizre Belediyesi voleybol takımı için bağış kampanyası başlatıldı.

Cizre Belediyesi voleybol takımı için bağış kampanyası başlatıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un başkanlığında "birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla başlatılan bağış kampanyası kapsamında düzenlenen toplantıya çok sayıda iş adamı katıldı.

Cizre Belediyesi voleybol takımının kısıtlı imkanlara rağmen güzel başarılar elde ettiğini dile getiren Tunç, ilçenin geleceği için topyekun hep beraber el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Kadim coğrafyanın kadim insanları olarak Cizre'yi güzel yerlere taşıyacaklarını kaydeden Tunç, ilçenin kalkınması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini bildirdi.

Efeler Ligi'nde ilçeyi temsil eden bir takımın bulunduğunu ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"İlerleyen günlerde voleybol takımımızı televizyonlarda büyük takımlar karşısında oynadığını göreceğiz. Takımımızın başarısı tüm Cizrelilerin başarısı demektir. Cizre'nin hepsi zaten takıma kenetlenmiş vaziyette. Bu kampanya çerçevesinde takımı en azından sezon sonuna kadar desteklemek istiyoruz. Önce gönül birliği sonra el birliği ile hepimiz elimizi taşın altına koyacağız."

Toplantıya telefon ile bağlanan Vali Ali Hamza Pehlivan da bağış kampanyasına katılan iş adamlarına teşekkür etti.

Bu arada Kaymakam Tunç, ziyaret ettiği özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel