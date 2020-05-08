Cizre Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtıyor
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Cizre Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtıyor

Cizre Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtıyor
08.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:28

Cizre Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıtmaya ve vatandaşları virüse karşı kendilerini izole etmeleri yönünden uyarmaya devam ediyor.

Cizre Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıtmaya ve vatandaşları virüse karşı kendilerini izole etmeleri yönünden uyarmaya devam ediyor.

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Ekipler, aynı zamanda esnafa Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralına riayet etmeleri ve sosyal mesafe alanına dikkat etmeleri yönünde de bilgilendirme yapıyor.

Kaymakam ve Cizre Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, salgının önüne geçme noktasında aldıkları tedbirlere ve yaptıkları çalışmalara ilave olarak maske dağıtımını da yaptıklarını belirtti.

Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa maske üretip, vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını bildiren Sinanoğlu, "Alınan tedbirlerle ilçemizde vaka sayısı artmadı ama salgın bitmiş değil. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını ve zaruri durumlar olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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