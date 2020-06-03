Cizre Belediyesi temizlik kampanyası başlattı Cizre Belediyesi temizlik kampanyası başlattı.

Cizre Belediyesi temizlik kampanyası başlattı.

"Sokakta temizlik var" projesi kapsamında ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Şah ve Kale mahallelerinin cadde ve sokaklarını Mahallesini baştan aşağı temizledi.

Öte yandan, Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şah, Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı döşüyor.

Temizlik ve parke taşı döşeme çalışmalarından memnuniyet duyan mahalle sakinleri belediye yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA