Cizre Belediyesi, su deposunu temizledi

05.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:02

Cizre Belediyesi ekiplerince su deposu temizlendi.

Cizre Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince, başlatılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında ilçenin yüzde 65'ine tekabül eden 5 bin tonluk içme suyu deposunda genel temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler, ayrıca koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynerlerini de köpüklü su ile yıkandı.

Kaynak: AA