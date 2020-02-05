Cizre Belediyesi, su deposunu temizledi
Cizre Belediyesi ekiplerince su deposu temizlendi.
05.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:02
Cizre Belediyesi ekiplerince su deposu temizlendi.
Cizre Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince, başlatılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında ilçenin yüzde 65'ine tekabül eden 5 bin tonluk içme suyu deposunda genel temizlik çalışması yapıldı.
Ekipler, ayrıca koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynerlerini de köpüklü su ile yıkandı.
Kaynak: AA