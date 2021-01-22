Cizre Belediyesi, mezarlık sorununu çözüme kavuşturuyor
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Cizre Belediyesi, mezarlık sorununu çözüme kavuşturuyor

22.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:34
Cizre Belediyesi, mezarlık sorununu çözüme kavuşturuyor

Cizre ilçesinin mezarlık sorunu Cizre Belediyesinin girişimi ve Vali Ali Hamza Pehlivan'ın desteğiyle çözüme kavuşuyor.

Cizre ilçesinin mezarlık sorunu Cizre Belediyesinin girişimi ve Vali Ali Hamza Pehlivan'ın desteğiyle çözüme kavuşuyor.

Vali Pehlivan'ın destekleriyle ilçede hazineye ait olan 80 dönümlük alan, Cizre Belediyesine mezarlık alanı olarak tahsis edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, mevcut Asri Mezarlıkta defin için yer kalmadığını belirterek, mezarlık sorununu göreve gelir gelmez gündeme aldıklarını söyledi.

Arsanın belediyeye tahsisine ilişkin sürecin tamamlandığını bildiren Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"80 dönümlük alan üzerinde bir mezarlık inşa edilecek. Birkaç gün içerisinde belediye iş makineleri ile sahada çalışmalar başlayacak. Bu mezarlıkla beraber mezarlıklardan sorumlu müstakil bir birim kurulacak, mezarlık bilgi sistemi oluşturulacak, mezarlık bakım hizmetleri, teçhiz, tekfin, nakil ve gömü işlemleri standartlara kavuşturulacaktır. Mezarlık alanında ana yol, ara yollar, çeşmeler, mescit ve cenaze hizmetleri için bina yer alacak."

İlçenin batı tarafında da mezarlık yeri arayışının devam ettiğini ifade eden Sinanoğlu, yeni yapılacak mezarlık alanının belediyeye tahsisini sağlayan Vali Pehlivan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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