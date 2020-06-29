Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti
Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti.
29.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:48
Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir eğitime kapalı olan Kur'an kursları Cizre Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin yoğun şekilde sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda ekiplerin kursları temizlediğini söyledi.
Kaynak: AA