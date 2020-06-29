Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti.

Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir eğitime kapalı olan Kur'an kursları Cizre Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin yoğun şekilde sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda ekiplerin kursları temizlediğini söyledi.

Kaynak: AA