Cizre Belediyesi, İsmail Ebul-İz El Cezeri Müzesi için çalışmalara başladı
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Cizre Belediyesi, İsmail Ebul-İz El Cezeri Müzesi için çalışmalara başladı

25.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:58
Cizre Belediyesi, İsmail Ebul-İz El Cezeri Müzesi için çalışmalara başladı

Cizre Belediyesi, İsmail Ebul-İz El Cezeri Müzesi için çalışmalara başladı.

Cizre Belediyesi, İsmail Ebul-İz El Cezeri Müzesi için çalışmalara başladı.

Cizre'de Bırca Belek'te karargah binasında kurulacak olan müzede Cezeri'nin makineleri ve buluşlarından örnekler sergilenecek.

Belediye olarak önemli bir kültür hizmetine imza atacaklarını kaydeden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cezeri gibi bir dahinin tanınması, medeniyet ve insanlığa yaptığı katkıların bilinmesi ve bu vesile ile genç nesillere ilham olması amacıyla bir müze kurulmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Bırca Belek'te peyzaj, aydınlatma ve bazı bakım onarım işlerinin devam ettiğini kaydeden Sinanoğlu, "Bu çalışmalara paralel olarak Cezeri Müzesinde sergilenecek makine, robot ve diğer çalışmaların siparişini verdik. Allah nasip ederse yaz aylarında müze çalışması tamamlanacak." dedi.

İlçenin tarihi, kültürel değerlerinin ihmal edildiğini ifade eden Sinanoğlu, şöyle devam etti:

"Hz. Nuh, El Cezeri, Melayi Ciziri, Memu Zin gibi değerlerimiz var. Türbeler ve diğer tarihi mekanlar ucube yapılar arasında kaybolmuş. İlgili Bakanlıklarımızın desteği ile buralarda çalışma yapıyoruz. Amacımız tarihi şahsiyetlere ve mekanlara sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak, kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek ancak bunun yanında tarihi ve turistik değerlerimiz üzerinden ekonomik fayda da elde etmek istiyoruz. Bu çerçevede planladığımız projeler yaz aylarına doğru hayata geçecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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