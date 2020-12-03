Cizre Belediyesi ekipleri tarihi Hamidiye Kışlasında temizlik yaptı
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Cizre Belediyesi ekipleri tarihi Hamidiye Kışlasında temizlik yaptı

03.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:29
Cizre Belediyesi ekipleri tarihi Hamidiye Kışlasında temizlik yaptı

Cizre Belediyesi ekipleri tarihi Hamidiye Kışlasında temizlik yaptı.

Cizre Belediyesi ekipleri tarihi Hamidiye Kışlasında temizlik yaptı.

???????Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırım programına alınan ve projeleri koruma kurulunca onaylanan 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan tarihi İçkale'yi açık hava müzesine dönüştürülecek. Bu kapsamda Hamidiye Kışla binasını kent, karargah binasını arkeolojik, yemekhane binasını İsmail Ebul-İz El Cezeri ve Mem U Zin Zindanının da Mem u Zin müzeleri haline getirilecek.

Cizre Belediyesi ekipleri, Hamidiye Kışlasında toprak yığını, barakalar ve yabani otların temizlerken alanda, yürüyüş yolları, süs havuzları, satranç oyun grupları, tarihi yapıların aydınlatılması, gelin damat fotoğraf çekme standı ve salıncaklar kuracak.

Tarihi iç kaledeki çalışmaların tamamlanması ile ilçenin turistik yönden daha cazip bir konuma sahip olacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, '"Hemşehrilerimizi kadim şehrimizin bu eşsiz yapısının korunması ve tahrip olmaması için daha dikkatli olmaya, surlarımıza ve tescilli yapılarımıza zarar verilmemesi hususunda azami gayreti göstermeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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