Cizre Başsavcılık Koruma Kurulu Toplantısı

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:10

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya savcı Fatih Nuranioğlu,Cizre Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Başsavcı Korhan Sert, yükümlüleri topluma kazandırmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Onların yeniden toplum arasına karışmasını, iş güç sahibi olup ailelerine düzenli bir şekilde bakmaları için herkesin elini taşın altına koyarak yükümlülere yardımcı olması gerekir. Çünkü biz burada hazır bulunanlar dahi birer yükümlü adayıyız. Hepimizde bir suç işleyebilir ve yükümlülerin düştüğü duruma düşebiliriz. Onun için herkesin empati yaparak, bu insanları başka suçlar işlemeden topluma kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA