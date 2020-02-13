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Cizre Anadolu Lisesi Badminton Takımı il birincisi oldu

Cizre Anadolu Lisesi Badminton Takımı il birincisi oldu.

13.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:42
Cizre Anadolu Lisesi Badminton Takımı il birincisi oldu

Badminton Takımı il birincisi oldu.

Siirt'te düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Badminton Grup Müsabakalarına 'ı temsilen katılan Cizre Anadolu Lisesi Badminton Takımı, Hakkari, Tunceli, Batman, Bitlis Ağrı ve Mardin temsilcilerini yenerek 27 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Düzce'de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, genç sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA
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