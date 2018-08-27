Çizme'ye Ljajic Seferi

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Adem Ljajic için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptı. Torino'nun yetenekli futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmak istemesine rağmen geri adım atmayan yöneticiler, İtalyan yöneticilerle son kez pazarlık masasına oturmak üzere bugün Çizme'ye çıkarma yapacak.

Beşiktaş Yönetimi, 10 numara transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi. Çin'e giden Anderson Talisca'nın boşluğunu kaptan Oğuzhan Özyakup'la doldurmaya çalışan ancak yıldız futbolcunun 10 numara pozisyonunda beklentilere yanıt verememesi nedeniyle çareyi transferde arayan siyah-beyazlılar, Torino forması giyen Adem Ljajic'e kanca attı.

Kartal'ın, 26 yaşındaki başarılı futbolcu için İtalyan kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı. Bu teklife olumlu bakmayan Torino'nun, Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte satmak istediği aktarıldı. Transfer piyasasındaki değeri yaklaşık 13 milyon euro olan Ljajic'i yüksek maliyeti nedeniyle kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın girişimlerine devam ettiği öğrenildi.10 numara bölgesine mutlaka transfer yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı yöneticilerin bugün Torino ile pazarlık masasına oturmak için İtalya'ya gidecekleri belirlendi.

Mazzarri istemiyor

Beşiktaşlı idarecilerin yapılacak görüşmede bir senelik kiralama konusunda geri adım atmayacakları ancak İtalyan kulübüne teklif edilecek rakamın artabileceği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar ile Torino kulübü yöneticileri yapılacak kritik görüşmede mali konularda anlaşma sağlarsa Adem Ljajic transferinin önünde engel kalmayacak. Çizme ekibi, Teknik Direktör Walter Mazzarri'nin gönderilmesine onay verdiği yetenekli futbolcuyu bonservisiyle satmak için ısrarcı olursa siyah-beyazlılar pazarlık masasından kalkarak, alternatif isimlere yönelecek.

F.Bahçe de ilgileniyor

Giuliano ve Josef'i geçtiğimiz hafta toplam 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'a gönderen Fenerbahçe'nin de Adem Ljajic ile ilgilendiği belirlendi. Orta sahayı iki yeni isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, yetenekli futbolcu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Adem Ljajic'in menajerleriyle kısa süre önce temas kuran Fenerbahçeli yetkililerin 1-2 gün içinde Torino kulübüne resmi teklif yapabileceği iddia edildi.

Yedeğe düştü

Torino Teknik Direktörü Walter Mazzarri geçen sezon 28 resmi maçta 6 gol, 13 asiste imza atan Adem Ljajic'i bu sezon yedeğe çekti. Roma ile geçen hafta oynanan lig maçında Ljajic'i 90 dakika kulübede bekleten İtalyan çalıştırıcı dünkü Inter karşılaşmasında da yetenekli oyuncuyu yedek soyundurdu. Ljajic'in Torino ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

32 maçta 6 gol

Boşnak asıllı ve müslüman olan Adem Ljajic, 2010 yılında milli takım tercihini Sırbistan'dan yana kullanmıştı. Yıldız futbolcu 32 maçta 6 gol attı.

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