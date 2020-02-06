'Çizgilerle Ayntab' sergisi açıldı

06.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:57

Antep'e, 'Gazi' unvanının verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Ressam Necati Derya tarafından hazırlanan 'Çizgilerle Ayntab' isimli sergi, yoğun katılımlı bir açılışla Şehitkamil Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Şehitkamil Belediyesi tarafından Antep'e, 'Gazi' unvanının verilişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi eklendi. Ressam Necati Derya'nın Gaziantep'in tarihine işaret eden 60 eserini sanatseverlerle buluşturan serginin açılışı büyük ilgi gördü. 'Çizgilerle Ayntab' isimli gravür resim sergisi 1 ay süresince gezilebilecek.



Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki (ŞSM) açılışa, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Ressam Necati Derya, Araştırmacı Tarihçi Yazar Asım Mıhçıoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.



"Rapido kalem ile yapılmış özel bir sergi olmuş"



Sergi açılışı öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde yer alan Sergi Salonu'nda açılan tüm sergileri gelecek nesiller için kayıt altına aldıklarını kaydetti. Ressam Necati Derya'ya teşekkür eden Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri bilindiği gibi 2 yıllık bir periyot üzerinden planlandı. Bu süreç şu anda devam ediyor. Biz de bu etkinliklere sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif alanda düzenlediğimiz organizasyonlarla destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bugünkü sergi de gerçekten çok özel bir sergi. Karakalem çalışması gibi ama çini mürekkebi, rapido kalem ile yapılmış özel bir sergi olmuş. Ben, sanatçımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki meslek guruplarıyla ilgili, özellikle mekanların belirlenmesiyle ilgili çok güzel örnekler var. Bu sergideki eserlerin orijinal fotoğrafları var ancak bu şekilde bir gravür tekniğiyle düzenlenmesi ayrıca güzel. Sergi salonumuzda açılan sergilerdeki eserin tamamını küçük bir katalog haline getiriyoruz ki bizden sonraki nesiller için arşiv olsun. Ben tekrar emek veren Necati Bey'in şahsında serginin hazırlanmasında katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



Sergi, şehrin tarihi fotoğraflarından oluşuyor



Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Ressam Necati Derya, "Yaklaşık 45 senedir resim çiziyorum. Aynı zamanda çizgi roman ressamıyım. Sergi; yarı gravür, yarı çizgi roman tekniğini harmanlayarak yaptığım çalışmalardan oluşuyor. Sergimi, 60 eserle açtım. Sergi, bugünden itibaren 1 ay boyunca Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gezilip görülebilecek. Eserlerimizi Gaziantepli halkımızın beğenisine sunduk. Değerli Gaziantepli arkadaşım Asım Mıhçıoğlu'nun katkılarıyla bu sergi hayat buldu. Kendisinin koleksiyonundan seçtiğim fotoğraflardan esinlenerek eserlerimi çizdim. Bu sergi, şehrin tarihi fotoğraflarından oluşuyor" ifadelerini kullandı.



Ressam Necati Derya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun portresini çizdiği resmi, sergi açılışı sonrası Başkan Fadıloğlu'na armağan etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA