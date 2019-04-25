Çizgilerimle Ben Adlı Resim Sergisi Gkv'de İlgi Görüyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri "Çizgilerimle Ben" sergileriyle görsel sanatlarda ki hünerlerini ortaya koyarak büyük ilgi görüyorlar. Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem rehberliğinde hazırlanan sergide 123 eser yer alırken, serginin bir hafta süreyle açık kalacağı bildirildi.

2018-2019 eğitim öğretim yıl sonu etkinlikleri kapsamında GKV Özel Okulları öğrencileri tarafından Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem rehberliğinde hazırlanan "Çizgilerimle Ben" konulu resim sergi düzenlenen törenle açıldı. Açılışı GKV Özel İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı, İlkokul Müdür Yardımcısı Uğur Özeren, Görsel Sanatlar öğretmeni Serpil Ertem ve katılımıyla gerçekleştirilen sergide 123 resmi yer aldığı serginin bir hafta süreyle açık kalacağı bildirildi. Minik ressamları kutlayan Gaziantep kolej Vakfı İlkokul Müdürü Abdullah Dağlı, "Sanatsal çalışmalar kurumumuzun olmazsa olmazları arasında yer alıp resim yeteneği olan öğrencilerimiz için özel çalışmalar yürütüyoruz. İlkokulda başlayan sanat eğitimlerimiz lise bitene kadar devam ediyor. Sergide emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Serpil Ertem ve minik ressamlarımızı gözlerinden öpüyorum" dedi. Serginin İkinci dönemde yaptıkları çalışmaları kapsadığını ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem, "Öğrencilerimizi gelişimi için kullanılabilecek teknikleri ve görsel tasarlama konularında farkındalık kazandırma olarak çalışmalarımızı tasarlıyoruz. Sergide 123 çalışmaya yer verildi. Öğrencilerimiz tarafından bir birinden farklı olarak tasarlanan çizgilerle yapılan resimlere yer verdik. Sergimiz bir hafta süreyle açık kalacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sergi açılışının ardından sergide yer alan resimleri inceleyen okul idarecileri ve öğretmenler minik ressamları kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA