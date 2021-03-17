Çizgiler ve İmgeler Resim Sergisi Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir'in tanınmış ressamlarından Zafer Dilekçi'nin "Çizgiler ve İmgeler" başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir'in tanınmış ressamlarından Zafer Dilekçi'nin "Çizgiler ve İmgeler" başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

İmgeyi sanatsal yaratım sürecinin ilk basamağı ve vazgeçilmezi olarak tanımlayan sanatçı Zafer Dilekçi, son dönem geometrik soyutlama tarzındaki sanatsal üretimlerini Küçükçekmece'de sanatseverlerle buluşturuyor.

10 NİSAN'A KADAR SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK

Modern dönemde insanın toplum içinde zamanla yalnızlaşması ve bireyin psikolojik ve sosyal dünyası resimlerinin temel omurgasını oluşturan sanatçı, kompozisyonlarında sıklıkla insan ve hayvan figürlerine yer verdi.

Bazı seri çalışmalarında resimlerini karikatürize bir çizgi ile bütünleştiren sanatçının son dönem eserlerinin yer alacağı "Çizgiler ve İmgeler" başlıklı sergisi, Sefaköy Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 10 Nisan'a kadar izlenebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı