Çizgi Film Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Türkiye'de animasyonun gelişimine katkı sağlıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde 2014'te kurulan Çizgi Film Araştırma ve Geliştirme Merkezi, yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'de animasyonun gelişimine katkı sağlıyor.

Mezunlarının sektörde yüksek oranda istihdam edilmesiyle adından söz ettiren AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Eskişehir'i çizgi film ve animasyon üssü haline getirecek bir merkez kurmak amacıyla 7 yıl önce harekete geçti.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) sunulan proje, 1,4 milyon lira destek aldı. Kurulan Çizgi Film Araştırma ve Geliştirme Merkezinden şimdiye kadar 300'den fazla öğrenci faydalandı.

Öğrencilerin aldıkları eğitimle, mezun olduklarında sektörde daha rahat iş bulmalarına imkan tanıyan merkez, reklam ve dijital oyun firmalarına da hizmet veriyor.

Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fethi Kaba, AA muhabirine, sorumlusu olduğu merkezin son teknolojiyle donatıldığını söyledi.

"Çizgi film ve animasyon teknolojiyle paralel hareket ediyor. Teknolojiye ne kadar yakınsanız o kadar iyi öğrenci yetiştiriyorsunuz." diyen Kaba, şöyle devam etti:

"Cintiq atölyesi, motion capture (hareket yakalama) ve green picture (yeşil ekran) stüdyolarımız, 4K çekim imkanı olan kameramız ile 'render farm'ımız var. Dijital ekran üzerine çizim yapma imkanı sunan 'cintiq' atölyemiz çok önemli bir bölümümüzdür. 'Motion capture' atölyemizden hem öğrencilerimiz hem de çizgi film stüdyoları yararlanabiliyor. Reklam filmleri, dijital oyunlar gibi sahnelerin çekimini yapabiliyoruz."

Merkezdeki "cintiq" atölyesinin öğrencilere teknoloji anlamında bir basamak atlattığını belirten Kaba, daha önce kağıda yaptıkları çizimi tarayıcıdan geçirip bilgisayara aktarmak zorunda kalan öğrencilerin, atölye sayesinde her türlü aksiyonu bilgisayar ortamında gerçekleştirebildiğini dile getirdi.

"Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak istiyoruz"

Kaba, öğrencilerin çizgi film ve animasyon teknolojilerinden yararlanmasını, mezun olduklarında girdikleri rekabetçi ortamda kendilerine yer bulmasını sağlamayı amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mezun olduktan sonra yurt dışında çalışan çok fazla öğrencimiz var. Çizgi film stüdyoları ve dijital oyun sektöründe çalışan epeyce mezunumuz bulunuyor. İngiltere'de 'Framestore' adlı büyük bir animasyon stüdyosu var. Orada mezunlarımız çalışıyor. Eskişehir'i bir animasyon merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için şu anda AÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan merkezi ayrı bir binaya taşıyıp, daha büyük bir 'motion capture' atölyesi ve stüdyolar kurup, içinde ses, kurgu ve görsel efektlerin barınabileceği bir mekan oluşturmayı istiyoruz."

Kaba, merkezdeki atölye ve stüdyolardan faydalanmak isteyen firmaların, üniversiteyle protokol imzalayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık