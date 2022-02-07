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Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar Topluluğu'nun düzenlediği anlamlı etkinlikte, çocukların çizdiği resimler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alzheimer hastası büyüklerine armağan edecek.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar Topluluğu'nun düzenlediği anlamlı etkinlikte, çocukların çizdiği resimler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alzheimer hastası büyüklerine armağan edecek.

Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen etkinlikte Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar Topluluğu, alzheimer hastaları için resim yapıyor. "Bu kalp seni unutur mu?" adlı etkinliğe katılan 15 çocuk, sevgilerini yansıttıkları resimler aracılığıyla tuvale döktü. Çocuklar, "Hayatın her anında bizden sevgilerini ve desteklerini hiç eksik etmeyen Alzheimer hastası sevgili büyüklerimize duyduğumuz sevgiyi ve onlara verdiğimiz önemi bir kez hissettirebilmek adına bu etkinliği düzenledik. Her fırsatta yanlarında olduğumuz sevgili büyüklerimizle pandemi sebebiyle ayrı ortamlarda olsak da kalben her zaman yanlarındayız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmada emeği geçen genç ressamlara ve öğrenci koçu Sema Şirvan'a teşekkür belgesi takdim etti. Çocukların ellerinden çıkan resimler, 14 Şubat'ta alzheimer hastalarına hediye edilecek. - ESKİŞEHİR

Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

Çizdikleri resimleri alzheimer hastası büyüklerine armağan edecekler

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sevgililer Günü, Alzheimer, Tepebaşı, Çocuk, Yerel, Haber

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