Çizdikleri karakterleri hayal ettikleri yerlere götürdüler İnternet üzerinden tanışan bir grup çizer #kagittanhayalim etiketiyle çizdikleri karakterleri, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde boş kalan tarihi ve turistik mekanlara yerleştiriyor.

İnternet üzerinden tanışan bir grup çizer #kagittanhayalim etiketiyle çizdikleri karakterleri, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde boş kalan tarihi ve turistik mekanlara yerleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici sokağa çıkma yasağının başlamasıyla büyükşehirlerde cadde ve sokaklar boş kaldı.

"Evde Kal" çağrısı destek bulmaya devam ederken, internet üzerinden tanışan bir grup çizer de yeni bir akım oluşturdu.

Sanatlarıyla farkındalık oluşturmak isteyen çizerler, "Karantina günlerinde biz dışarı çıkamıyorsak çizdiğimiz çocuk karakterler çıksın" ve "Sen Evde Kal Çizimlerin Dolaşsın!" diyerek bir kampanya başlattı.

Topluluk üyeleri, kampanya dahilinde karakterler çizip, bilgisayar programları üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde boş kalan mekanlara yerleştirdi.

"Olmak istediğimiz mekanları resimlere dahil etmek istedik"

Çalışmaların daha çok kişiye ulaşması amacıyla, sosyal medyada #kağıttanhayalim etiketiyle yapılan paylaşımları AA muhabirine anlatan tasarımcı Ahmet Demir, çizimlerini geliştirmek isteyenlere rehberlik etmek üzere internet üzerinden "Atölye Balık" adında bir grup kurduklarını söyledi.

Demir, çizerlerin farklı şehirlerde yaşadığını belirterek, "Bir araya gelen arkadaşlar 'Kağıttan Hayalim' başlığı altında belirlediğimiz konuyla ilgili resimler yapıyordu. Gündemin etkisiyle boş kalan şehir meydanlarını, sokakları ya da olmak istediğimiz mekanları resimlere dahil etmek istedik. Evde kaldığımız şu günlerde herkes kendi karakterini kolaj tekniği kullanarak ya da doğrudan resmederek, olmak istediği yerler için tasarladı." dedi.

"Hayatın kıymetini kalemimizle anlatabilmek için hayaller kuruyoruz"

Demir, fikirin ortaya çıktığı ilk andan itibaren, arkadaşlarının heyecanla üretmeye başladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sanatın yapıcı gücünü kullanarak içinde bulunduğumuz zor zamanları güzelleştirme çabası içindeyiz. Ümitsizliğe düşmemek için ve yaşadığımız hayatın kıymetini kalemimizle, renklerimizle anlatabilmek için hayaller kuruyoruz. Hem resim yapanlardan hem de resimleri görenlerden çok güzel dönüşler aldık. Keyifli, heyecanlı ve dikkat çekici bir çalışma başlatmış olduk. Herkesin görevini gayretle omuzlandığı bu zor günlerde biz de üzerimize düşeni yapmak istedik."

Etkileşime katılan çizerler eserlerini Instagram'daki @kagittanhayalim sayfasında veya "#kağıttanhayalim" "#evdekal" ve "#kimseyekalmadı" etiketlerini kullanarak paylaşıyor.

Kaynak: AA