Çivril İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçiren Denizli'nin Çivril İlçe Emniyet Müdürü Serhat Küçükyalım, tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde fenalaşan ikinci sınıf emniyet müdürü Serhat Küçükyalım (47), meslektaşları tarafından çağrılan ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Küçükyalım, buradaki müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Daha önceden de bir kez anjiyo olduğu belirtilen Küçükyalım'ın tekrar anjiyo olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA